Ieri in serata incontro tra Atalanta e Spal per il portiere Berisha e l’esterno D’Alessandro, rientrato dal prestito all’Udinese. Col Sassuolo invece si tratta sempre per l’esterno Fares (i neroverdi offrono cash e il cartellino di Babacar o Di Francesco). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo è avanti per Caputo (Empoli).