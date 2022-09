Allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo di Alessio Dionisi. Una seduta composta da riscaldamento e torello in apertura poi la squadra è stata suddivisa in due gruppi, per il primo forza esplosiva in palestra e trasformazione in campo, per l’altro esercitazioni tecnico-tattiche e possesso palla.



Non ci sono gli infortunati Hamed Junior Traore, Domenico Berardi, Gregoire Defrel e Mert Muldur: nessuno dei 4 sarà della partita. Non dovrebbero esserci problemi per i rientri di Davide Frattesi (colpo al costato) e di Martin Erlic in vista del Torino, nei prossimi giorni però avremo più certezze. In chiusura tutti insieme per una partitella in metà campo. Domani, mercoledì, allenamento al pomeriggio sempre presso il centro sportivo neroverde.