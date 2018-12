Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Allegri con noi è rimasto solo un anno, portandoci dalla C1 alla B. Di Francesco, invece, è rimasto molto di più, portandoci in A e accompagnandoci nei primi quattro anni in questa categoria. Sono due ottimi allenatori, sicuramente. Max è fra i migliori cinque al mondo. Scherzando ci disse che noi abbiamo fatto la sua fortuna. In B, infatti, lui ricevette un’offerta dal Cagliari e io lo lasciai libero di andare. Poi lui è stato esonerato dal Milan dopo una sconfitta proprio contro di noi. Di lì la chiamata della Juve. È sempre lo stesso, riuscire a tenere compatta e tranquilla la squadra anche nei momenti difficili è una capacità che ha sempre avuto. Con Eusebio la squadra aveva una notevole facilità di andare in gol. La conquista dell’Europa fu un grosso traguardo e anche la salvezza ottenuta nel primo anno di A. Ad un certo punto lo abbiamo esonerato e poi richiamato in quella stagione. Ad Allegri dico di andare avanti così. L’obiettivo, cioè la Champions, è ancora lontano, quindi auguri. Anche per Eusebio l’obiettivo potrebbe essere quello di andare il più avanti possibile in coppa. Una finale Juve-Roma sarebbe bellissima".