Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo Calcio che allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle finali su campo ridotto. Assenti i nazionali, lavoro differenziato per Enrico Brignola, Filip Djuricic e Francesco Magnanelli.