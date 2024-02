Sassuolo-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Torino (sabato 10 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Neroverdi per uscire dal periodo buio e allontanarsi dalla zona retrocessione, granata per puntare definitivamente al salto di qualità e all’Europa.



LE ULTIME - Nei neroverdi mister Dionisi ritrova a disposizione Matheus Henrique a centrocampo, dove potrebbe essere rilanciato dall'inizio anche Boloca. Cerca conferma Volpato sulla destra offensiva, poi ci saranno Thorstvedt e Laurientè a sostegno della punta Pinamonti. Nei granata acciaccati Tameze e Rodriguez, la loro titolarità è in dubbio e in difesa si tengono pronti Djidji e Masina a completare la linea con Sazonov che rimpiazzerà l'infortunato Buongiorno.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric