Colpo di mercato tra calcio e musica per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che abbraccia Arabat Noor: si tratta di un giovane difensore centrale classe 2002 del Sochaux, che però ha fatto parlare di sè non soltanto per quanto fatto sul rettangolo verde.



CARRIERA DA RAPPER - L'olandese ha infatti iniziato una carriera come artista nella musica, noto con il nome d'arte di Dinor Rdt: a17 anni ha appena pubblicato il suo primo album intitolato "Lunette 2 Ski", disponibile su tutte le piattaforme di download. Così, se non dovesse andare bene col pallone...