Hamed Junior Traoré, nuovo centrocampista del Sassuolo, parla a Sky Sport della sua nuova avventura in neroverde: "Il Sassuolo è stata la squadra che mi ha voluto di più, mi è piaciuto tanto. I neroverdi giocano un calcio che mi piace molto, giocano all'attacco proprio come me. Qui posso crescere e diventare un grande calciatore. Per il futuro vedremo, oggi sono al Sassuolo e penso solo a questo".



SU DE ZERBI - "Come mi trovo? Benissimo. Il gioco di De Zerbi per me è perfetto, lavoriamo sempre col pallone cercando di attaccare. Io posso giocare in ogni posizione del centrocampo, ma il mio ruolo preferito è sicuramente la mezzala".