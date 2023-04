In casa Sassuolo si prevede un mercato estivo bollente. La permanenza di Davide Frattesi non sembra essere certa. Probabilmente mister Dionisi potrà godersi il centrocampista italiano solamente per altre 8 partite. La cessione del classe ’99 potrebbe fruttare intorno ai 40 milioni di euro nelle casse dei neroverdi: una bella plusvalenza visto che è stato acquistato per soli 8,5 milioni. Secondo diversi media, l'idea del club emiliano è quella di puntare su un giovane della Roma: Edoardo Bove. Il classe 2002 sta iniziando a trovare sempre più spazio nella scacchiera di Mourinho, ma naturalmente è difficile rubare il posto a giocatori del calibro di Matic, Cristante e Pellegrini e il Sassuolo può essere una possibilità importante per la sua crescita.