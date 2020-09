Sembra ormai cosa fatta, secondo canalesassuolo.it, la cessione del difensore classe 2001 Lorenzo Bechini dal Sassuolo al Pisa. Il giocatore rientra da 2 prestiti negli ultimi due mesi, prima Palermo e poi Campodarsego in Serie D.



Il giovane, tornato in neroverde quest’estate, non rientra nei piani della società per quanto riguarda la primavera 1 della prossima stagione. Si prospetta per Bechini un ritorno a Pisa, squadra da cui gli emiliani l’avevano prelevato nel 2018.