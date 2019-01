5 gol e 3 assist in 17 partite. Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo, ha lasciato il segno in questa prima parte di stagione, tanto che sul mercato è arrivata una richiesta. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il Fenerbahce ci ha provato per il centravanti ex Fiorentina, ma il club neroverde ha detto no.