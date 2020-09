Allenamento mattutino per il Sassuolo al Mapei Football Center in vista della prima trasferta stagionale, domenica alle 12,30 sul campo di Cesena contro il neopromosso Spezia. Una seduta composta da riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tutto campo contro la Primavera neroverde. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli. Domani si replica con una seduta mattutina a PORTE CHIUSE.