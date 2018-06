Marco Varnier si è confermato come uno dei migliori prospetti della serie B. Difensore classe 1998 e punto fermo del Cittadella, ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club della serie A come Atalanta e Fiorentina. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è il Sassuolo però ad aver guadagnato terreno: la trattativa entrerà nel vivo nel corso di questa settimana, il Cittadella chiede 4 milioni per il cartellino.