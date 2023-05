Ok il turnover dei nerazzurri, ok lo scenario diverso (per alcuni addirittura favorevole agli emiliani), però i ragazzi di Dionisi hanno tenuto testa per davvero alla corazzata di Inzaghi. E il paradosso è il seguente: l’Inter, che ha segnato solo 2 gol mercoledì sera quando meritava di farne 3 o anche 4, ne ha realizzati proprio 4 contro il Sassuolo, che invece meritava quanto meno di non perdere con un risultato così pesante. Forse il 3 a 2 era più giusto, forse anche il pareggio ci stava.Tressoldi che, inoltre, si era fatto beffare da Lukaku già nel primo tempo… Il gol che ha sbloccato la partita al 41’ mi ha ricordato un Sassuolo-Inter del periodo Conte. Stessa dinamica, con De Vrij che verticalizza rasoterra per Lukaku spalle alla porta, e il belga che usando il fisico indietreggia, indietreggia e alla fine la spara dentro. Non lo so, quel tipo di marcatura su Lukaku non funziona, ti spinge col culo fino in porta, se riesce a controllarla, proprio come un pivot sotto canestro. Andava ripensata un pochino meglio, verrebbe da dire, ma come? Se provi ad anticiparlo e poi ti scappa, è finita comunque. Forse allora serviva coprire più attentamente quella linea di passaggio, magari con l’aiuto di un centrocampista. Questo, ad esempio, per evitare la facile verticalizzazione sui piedi riuscita a De Vrji. Ma insomma, Big Rom è Big Rom, mica facile fermarlo., a partire dal centrocampo a specchio dei neroverdi e dal tipo di pressione esercitata, che tanto ha messo in difficoltà la costruzione di Inzaghi. Non a caso, il Sassuolo era passato in vantaggio con Berardi, ma il Var ha fatto giustamente il suo. E poi prendete anche la mole di occasioni da gol (10 a 13), il numero dei tiri totali (11 a 16), dei tiri in porta (3 a 5), un indice di pericolosità del 62% contro il 57%, insomma tutti dati a favore degli emiliani. L’Inter avrà pur avuto la testa al ritorno di Champions, ma almeno il Sassuolo qualcosa di importante lo ha creato. Al punto che gli spettatori devono essere giunti a questa assurda conclusione: