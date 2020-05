Oggi più che mai lo trovo, malgrado sappia dei contatti avvenuti a dicembre tra la società partenopea e il fratello di Jeremie, Daniel, suo procuratore. Non basta restare incantati, aver gusto: d’altronde chi non li ha messi gli occhi su Boga? In Italia è lampante la differenza che porta.SignificaPerché non è che puoi comprare Boga e tenerlo in panchina dietro a uno che in campionato finora ha segnato 5 gol (di cui 3 su rigore), solo perché quest’ultimo vuol diventare una bandiera come Totti o Del Piero. Insigne ha 28 anni, sembra già vecchio ma non lo è, puoi beccarlo scazzato o indolente, è un po’ scugnizzo ancora, ma non è andato, anzi, è nel pieno della maturità. Con Gattuso tra l’altro c’è feeling, è rinato, si è dato una mossa dopo le beghe invernali del post ammutinamento. In settimana addirittura, La Gazzetta dello Sport ha parlato di un rinnovo pronto fino al 2024. Di nuovo pappa e ciccia con De Laurentiis, Insigne è leader, un punto fermo del nuovo Napoli.E Insigne poi sarebbe d’accordo di avere alle calcagna un concorrente del genere? Capite perché non ci credo finché non vedo. Serve un po’ di obiettività:. Quarto con 106 dribbling riusciti dietro a Messi terzo (118 riusciti), per intenderci, dietro a Zaha secondo (136 riusciti) e a Traoré (Adama) primo (144 riusciti).Ma su questo dettaglio qualcuno potrebbe ancora nascondersi:Una verità che alla lunga potrebbe garantirgli poco, se messo in seria concorrenza con Boga, palese astro nascente. Dunque qualora andasse in porto l’operazione (qualcuno ci crede ancora),e blocca l’ascesa di Boga, un pericolo dal quale dovrebbe guardarsi il neroverde,, punta su Boga per dare il benservito a Insigne a sua insaputa (che pugnalate!). Ma ripeto, Insigne ha 28 anni, e se partono Mertens e Callejon, un senatore in attacco a Gattuso non guasterebbe.