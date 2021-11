Sul come si è perso possiamo aprire mille capitoli, ma penso che l’argomento sarebbe facilmente liquidato in due osservazioni rapide: mancava Lopez in cabina di regia (oggi più che mai insostituibile) e mancavano Djuricic e Boga come alternative ai variPossiamo aprire ufficialmente il caso Raspadori? Fa già ridere così, la pianto subito. C’è da stare sereni e basta. Ma non troppo però. Qualcosa non funziona.tra Sassuolo-Venezia e Juve-Sassuolo. Là a sinistra nel tridente non è proprio il suo habitat naturale. Può farlo eh, però un po’ esce dalla centralità del gioco, un po’ incide meno perché è più lontano dalla porta. Non saprei. A me è piaciuto tanto nel primo tempo contro il Genoa sotto a Scamacca, per dire, nel 4-2-3-1. Ma per ragioni di equilibrio e infortuni vari, il Sassuolo col Venezia è passato al 4-3-3. E lì l’ho visto a volte (e stranamente) intestardirsi e mostrare un approccio più individualista ai problemi logici del gioco., il titolarissimo. Come nove intendo. Anzi, centravanti ci gioca molto meno in primo luogo perché Dionisi nei big match opta per Defrel, poi perché anche Scamacca ha bisogno giustamente del suo spazio. Dunque Giacomo non essendosi imposto al volo anche in questo avvio di campionato è stato subito, in particolare un po’ da seconda punta e un po’ da esterno. Il che forse non gli ha fatto benissimo.Il che è legittimo e solo da rielaborare da parte del giocatore. Ma un conto è far slittare Raspadori un po’ più in giù, da seconda punta, un altro è rischiare di depotenziarlo mettendolo un po’ troppo fuori asse, cioè “non punta” in un tridente. Così lo si priva del suo gioco, di movimenti a lui connaturati e essenziali.per un posto da titolare anziché vedersela direttamente con Scamacca o Defrel. Insomma, se il cambio di modulo ha favorito qualcuno, prendete ad esempio Frattesi che grazie al 4-3-3 ha già segnato 3 gol in tre partite, non sta certamente sbloccando l’avvio di campionato problematico della ‘bandierina’ neroverde. Anzi.