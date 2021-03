, a parte un rigore impeccabile stilisticamente parlando, quattro mesi fa al Maradona. Dei tap-in (uno al Catania e l’altro al Cagliari nel 18/19), una palla sporca rubacchiata in area contro il Crotone (ottobre 2020), un cross basso di Lirola raccolto casualmente sul secondo palo in un lontano Sassuolo-Chievo., evento che si verifica circa ogni venti anni.Ormai li interpretavo così i gol spettacolari del primo Locatelli, quelli segnati in rossonero nella stagione 2016/17, uno dei quali tra l’altro realizzato proprio contro il Sassuolo. Stupendo, all’incrocio, un controbalzo di mancino eseguito con grande sensibilità e in precario equilibrio, a rischio altissimo di palla in curva o, peggio, svirgolata e contropiede avversario. Tutti naturalmente ricordiamo l’altro, quello ancora più spettacolare contro la Juve. I tifosi del Sassuolo per forza ricordano entrambi., degna del suo incredibile talento. Ed, partita importantissima. Morbida, a giro, a mezza altezza.Che giocatore sarebbe.che spostano un po’ più in là non soltanto il suo valore personale ma anche l’annata della squadra. I gol dei centrocampisti fanno punti.Quattro assist pregevoli, okay, ma Locatelli non può e non deve accontentarsi di questo.. Pare l’abbia capito, il ventitreenne di Lecco, che difatti con la rete di ieri ha già raggiunto quota 3 in questa stagione aggiornando così il suoIl Sassuolo infatti veniva da una sconfitta, al termine della quale il tecnico neroverde aveva denunciato una certa mancanza di ‘sangue’, la poca intraprendenza di alcuni giocatori a livello di finalizzazione e rifinitura. Mi piace pensare al gol di Locatelli come una risposta immediata allo stimolo del mister., che comprende prima ed esegue prima di tutti i compagni dando l’esempio, alla prima occasione utile.