(me compreso, che durante la stagione non sono certo stato dolce con lui)., facendoci esaltare e ‘arrabbiare’ a seconda delle giornate. Si è parlato come mai prima di, per la giusta risonanza che hanno avuto le vittorie contro Juve, Milan, Inter e Atalanta (solo per citarne alcune).Ma sembrava tutto più comprensibile, tutto più scusabile dopo quei trionfi e visto che in ogni caso si trattava pur sempre del suo primo anno, un anno di transizione.. Dopo la, c’era stata(un triennio), ma non senza prima aver tentato un’altra via, quella fallimentare e di conseguenza transitoria della stagione 17/18, conai blocchi di partenza e in corso d’opera Iachini.: perché dopo Difra c’era stato un vuoto d’aria, si era perso quota. In realtà Iachini aveva migliorato il posizionamento in classifica (11° posto) rispetto all’ultimo anno di Di Francesco (12°), ma insomma la sensazione di un passo falso l’avevamo avuta tutti, e alla fine ci andò bene., e ci ha messo pure qualche novità interessante., nel senso che la Serie A non gli ha tagliato la testa come ha fatto invece con Bucchi. Bisogna d’altra parte aggiungere che l’attuale tecnico neroverde ha ricevuto una squadra di gran lunga migliore di quella di allora (partiva da un ottavo posto…). Sicché. Certo, dopo una grande stagione non è mai facile subentrare all’allenatore che ti ha preceduto e che ha fatto grandi cose col club: vedi ad esempioda Inzaghi rispetto a Conte (84 vs 91) e quelli persirispetto. In un certo senso è normale, è un piccolo vuoto d’assestamento.. Perché mentre il record di punti di De Zerbi si colloca al culmine della sua parabola neroverde, e dunque sarebbe scorretto confrontarlo con i primi passi di Dionisi, il dato sui gol subiti è invece meno relativo.in questa stagione sono ben 10 in più rispetto a quelli incassati da De Zerbi prima di partire per l’Ucraina.Ma non solo non c’è stato miglioramento, si è addiritturadel primo anno di Serie A. E questo bisogna dirlo, anche a costo di passare per antipatici e pur ammettendo che il calcio di oggi in Italia non è più quello del 2013/14; è cambiato tutto.Nell’ordine mettiamo i 62 punti di De Zerbi (20/21), i 61 di Di Francesco (15/16), i 51 del secondo anno di De Zerbi (19/20), per arrivare infine ai 50 di Dionisi (21/22).: con Dionisi i neroverdi hanno segnato ben 15 reti in più di quelle valse a Di Francesco per conquistare l’Europa League (49) nel 2016., eguagliando le marcature dell’ultimo anno di De Zerbi. D’altra parte Dionisi si è ‘solo’ avvicinato al record che lo stesso De Zerbi aveva fissato la stagione precedente (19/20) a quota 69., a patto che si definisca questa annata appena trascorsa un’annata di ‘mantenimento’, con la. Insomma, Dionisi è riuscito nella difficile impresa di non allontanarsi troppo dal sentiero ambizioso tracciato dal predecessore, senza per questo cadere nella stolta imitazione o nel rinnegamento, ma anzi apportando variazioni ben riconoscibili dentro uno stile di gioco già estremamente caratterizzato.