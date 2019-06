Nella trattativa per Sensi tra Milan e Sassuolo è spuntato fuori il nome di Cutrone come contropartita tecnica. Momento. Sarebbe una scelta coerente rispetto al progetto tecnico di De Zerbi? Per quanto giovane e forte a me pare di no. Cutrone non ci serve.



Non basta scambiare un giovane promettente con un altro giovane promettente, non funziona così. Bisogna chiedersi che cosa viene a fare Cutrone al Sassuolo. Per questo, a prescindere dalla risposta del Milan (dubito che se ne voglia privare dato che gli serviranno due punte in campo e due in panchina con l’arrivo di Giampalo), dico un bel no preventivo, e rilancio: molto meglio Caputo.



Ragazzi ma Caputo ovunque è andato ha sempre segnato tantissimo. Negli ultimi quattro anni poi è diventato una sentenza. A Chiavari, in B, ne ha fatti 17 (3 assist) la prima stagione (15/16) e 18 la seconda; a Empoli, con Andreazzoli, 27 l’anno della promozione e 16 in Serie A, con la parentesi Iachini.



Insomma, davanti alla porta Caputo è freddo, ed è quello che ci vuole per ottimizzare al meglio il gioco di De Zerbi. In questa stagione infatti al Sassuolo è mancato un centravanti da 15 gol all’anno. È mancato uno come Caputo. Esperto ma non ancora troppo in là con gli anni (vedi Matri). Esperto ma più “attaccante” di Boateng. Un riferimento offensivo ma non un pilone come Babacar. Caputo è una punta molto dinamica, che partecipa al gioco ma sa anche concludere con precisione. Né troppo falso nove né troppo centravanti. È un giusto mix di tutte le qualità richieste da De Zerbi. Altro che Cutrone!



Forse l’idea Cutrone è di proposito una richiesta impossibile. Magari è un bluff del Sassuolo che non vuole privarsi di Sensi senza monetizzare il giusto.