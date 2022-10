. Il Sassuolo, sì, ha fatto la sua partita, e i due gol subiti come al solito si potevano evitare, ma l’impressione generale è stata che più di così i neroverdi non potessero fare. Non è solo un discorso di assenze. Chiaramente Berardi e Traorè sono importanti, e il primo è praticamente imprescindibile. PeròIl suo modo di attaccare è prevedibile,. Mi spiego meglio: a forza di inserimenti prima o poi Frattesi segna. Ecco perché dicevo che stiamo giocando per lui con questo 4-3-3.le trame, non sale di livello.. Le idee sono diventate un po’ troppo pesanti nella metà campo avversaria, un po’ troppo legnose. Ma con Thorstvedt mezzala dubito che ci si possa liberare da questa pesantezza.. Qui o il centravanti è stato sopravvalutato o l’allenatore non lo sta mettendo nelle condizioni non dico di segnare, ma almeno di manifestarsi come entità. Perché. È questo il caso. Nessuno ce l’ha con lui o con Dionisi. È come se uno si arrabbiasse col tampone perché gli ha rilevato il Covid. Ebbene sì,. Possiamo trovargli una cura? Nemmeno l’iniezione qualitativa di Laurienté lo ha guarito. E ho il timore che non funzionerà nemmeno Berardi, la seconda dose. Proprio perché è una questione di gioco (dinamiche, strutture, compiti…) prima ancora che di compagni di reparto. Dovesse ingranare insistendo sullo stesso spartito come sta facendo Dionisi, sarò il primo ad ammetterlo, cosa credete. C’è un bell’aforisma del defunto scacchista serbo Svetozar Gligoric che centra perfettamente la questione: “A scacchi io mi sforzo sempre di giocare contro i pezzi del mio avversario piuttosto che contro di lui”. Lo stesso vale per la critica: stiamo solo osservando cosa fanno in campo i giocatori neroverdi. E il pezzo più passivo, per continuare l’analogia scacchistica, è la nostra regina.