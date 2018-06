La partenza di Di Francesco fu certamente un trauma. Con ciò, al di là di qualche addio collaterale (Defrel, Pellegrini), le fondamenta del Sassuolo, in campo dico, sono rimaste più o meno le stesse nel campionato 2017/2018. Ora, è probabile invece che l'anno zero vero e proprio, quello che sta per arrivare, coincida non soltanto con un possibile altro cambio in panchina (continua a girare la voce De Zerbi..), ma con i saluti pesantissimi di più di un giocatore portante della storia del Sassuolo in A: oltre ai soliti Berardi e Politano, tocca alludere a Francesco Acerbi.



Il difensore di Vizzolo Predabissi è stato protagonista assoluto di questo ciclo, dalla salvezza del 2014 all'Europa League nel 2016, fino al periodo Iachini. Addirittura negli ultimi due anni, i più delicati, non ha mai saltato una partita, arrivando a collezionare qualcosa come 173 presenze, 11 gol e 1 assist in neroverde (Coppe comprese). Cosa chiedergli ancora? Cosa può chiedere a se stesso in Emilia? Domande retoriche, così o il progetto di Squinzi riparte seriamente, o si farebbe torto a un uomo che merita una seconda possibilità in una squadra di prima fascia. Acerbi è infatti un obiettivo dichiarato della Lazio per il post De Vrij. Simone Inzaghi ha bisogno di un giocatore di stazza, e che al contempo possieda buona tecnica.



Il Sassuolo naturalmente non vorrà perderci né dal punto di vista economico, né (ci auguriamo) in campo. E infatti ha fissato il prezzo a 15 milioni da una parte, dall'altra sta riflettendo sul rientro dal prestito di Gian Marco Ferrari (dalla Samp). Ricordiamo che l'estate scorsa, fu proprio l'inaspettata permanenza di Acerbi in neroverde (a dispetto delle offertone del Galatasaray) che innescò la trattativa secondaria di Ferrari alla Sampdoria. Evidentemente i due erano visti l'uno come il sostituto dell'altro, e lo stesso giochino temo che si ripresenterà anche quest'anno.



L'ex difensore del Crotone ha dimostrato tanto con Giampaolo, e sembra ormai pronto per assumersi la guida della difesa neroverde, sempre che la Samp non lo riscatti (operazione però superiore ai 13 milioni..) o sempre che non arrivino offerte monstre dall'Inghilterra (interessa al Newcastle di Benitez). Lazio e Sassuolo, d'altronde, riguardo alla trattativa Acerbi dovranno in ogni caso trovare un compromesso non facilissimo: Lotito al momento non è intenzionato ad andare oltre i 10 milioni. Come contropartita tecnica, intanto, è stato fatto il nome del centrocampista Cataldi, quest'anno in forza al Benevento retrocesso. Un indizio parallelo a quelle voci su De Zerbi?