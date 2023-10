, anzi, la squadra di Thiago Motta è molto valida e altrettanto bellina da vedere. È una sorta di sorella con cui si gioca sempre volentieri., il mister comprensibilmente toglie Ruan (il bersaglio principale delle critiche) e rimette Erlic al centro della linea, ma dopo soli due minuti di gioco è proprio Erlic a fare. Il lancio di Aebischer, per un difensore, dovrebbe essere chiaro e leggibile come Il barone rampante di Calvino. La palla è scoperta, la distanza è tanta, il centrocampista alza la testa e prepara il calcio lungo in maniera tale che un centrale non possa farsi sorprendere così. A meno che non sia distratto. Ma come si fa a scendere in campo distratti dopo Sassuolo-Lazio? Come si fa a scendere in campo distratti, al posto di Ruan? Significa partire uno a zero per gli altri. E. E non a caso il primo di cui vorrei parlarvi èCalafiori mi ha impressionato in entrambe le fasi, è stato perfetto in costruzione, lucido nel posizionamento e in marcatura. Stando a quel che sento dire in giro è da un po’ di partite che si sta comportando bene in quel ruolo. Classe 2002, è stata una vera sorpresa dato che lo ricordavo terzino. C’ènel suo profilo.Non me ne voglia Pinamonti che peraltro ieri stava quasi per segnare un bel gol. Ma insomma in questo casoUn’operazione che sarebbe costata anche molto meno, se non sbaglio (8,5 milioni a fronte di quegli incredibili 20…). Peccato essersi lasciati scappare un centravanti del genere.