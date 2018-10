meritatamente. Dopo soli 3'un alleggerimento, e Ounas, che si trovava in traiettoria, ne ha approfittato siglandoDa qui in avanti, soprattutto,. Un errore troppo pesante, evidentemente, da sorreggere al San Paolo. Accanto a lui, il povero Magnanelli che arrancava., verrebbe da dire a causa dell'assenza di Duncan (quanto si sente la mancanza del ghanese!). Ma non è andata proprio così,In panchina infatti sedevano Bourabia e Sensi, coi quali si poteva pensare qualcos'altro, qualcosa di meno spericolato. Il primo tempo invece è stato fumo, errori e piattume generale, eccezion fatta per il solo Djuricic, ancora una volta per palati fini;, e principalmente grazie a due cambi: fuori un impalpabile Boga per Berardi e appunto Locatelli per Bourabia., con Magnani centrale a guidare la difesa, Magna e Locatelli in mezzo, Boga a sinistra e Djuricic a destra (al posto di Berardi..), Boateng falso nove. Ma, troppo timido e sprovveduto l'ivoriano.(Bourabia nella ripresa ne ha catturati 6, come Magnanelli in tutta la partita). Per il numero 73 del Sassuolo si è trattato di, graziato da De Zerbi che avrebbe potuto toglierlo molto prima, dopo soli venti minuti., la sua ex squadra. Dopo un avvio di campionato spensierato,. Allora la sua prestazione al San Paolo assume una prospettiva diversa, quella cioè del ragazzo che, scaricato e poi battuto dal Milan (tutto è crollato in quel contrasto perso con Kessié), ha trovato nel suo primo errore vero false conferme. Dunque non sono un top-player, De Zerbi mi sopravvaluta, sono diventato il centrocampista di una medio-piccola, ecco, hanno ragione, non sono da Milan.dall'inizio del campionato. Un dato che evidenzia forse un calo di rendimento collettivo, normale, dopo prestazioni super. O forse un dato che, visto il turnover gratuito e inutilmente sistematico (manco avessimo la Champions..), è conseguenza di scelte un po' eccessive, smodate e stavolta sì, un tantino immodeste.