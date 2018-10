Queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo il ko contro il Napoli: "Ho scelto Magnanelli e Locatelli perché volevo il doppio play. Sull'errore di Locatelli per il primo gol del Napoli la colpa è mia, ai ragazzi chiedo sempre di non buttare la palla. Ci sta l'errore, quando si chiede di giocare al calcio ci può stare una cosa simile. Berardi non era al top, ha fatto bene quando entrato ma non è al 100% della forma. Così come Locatelli e Boateng, quando cresceranno saranno determinanti. Il Napoli si sta evolvendo, sta prendendo l'idea di Ancelotti".