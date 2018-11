Non c'è Bologna, non c'è Parma che tenga., con la coerenza e la costanza di chi ha saputo vederci chiaro sin dall'inizio. Di chi ha ragionato bene, per il bene.Ci si dimentica troppo volentieri infatti, di quanto i risultati raggiunti sul lungo termine (non quelli occasionali, tendenzialmente casuali) siano prova di qualità morali/gestionali, quasi la certificazione del buon governo che sta a monte.Ma nel senso più vero. Crollava Parma, crollava Modena, Reggio, in Romagna il Cesena.. Circoli viziosi, ahinoi, di un calcio sbagliato che non vorremmo più vedere. Mentre il Sassuolo rimaneva in A, pronto a rinnovarsi su solide fondamenta, dopo aver toccato l'Europa. Ci vorrebbe allora un po' di umilità e riconoscenza da parte di chi ci sta attorno: il Sassuolo va semplicemente imitato, non calunniato o peggio ancora osteggiato (come capita purtroppo proprio a Reggio Emilia)., senza dubbio virtuoso, ma con qualche aiutino piuttosto evidente (tipo in Parma-Pordenone, semifinale delle Final Four di Firenze).Primo perché i padroni di casa sono una squadra costruita bene, che ha armi a sufficienza per far male a chiunque, secondo perchéIn un derby ci si gioca il primato attuale e provvisorio in Emilia.. Vorrebbe dire allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, e con un bel balzo.dietro l'Atalanta (a -1) spinge e il suo sorpasso sarebbe ben più credibile rispetto a quello comunque possibile del Parma (a -2). Ci sono poi, a 17 punti come i ducali,, due squadre che il Sassuolo deve ancora affrontare e che a breve affronterà (15^ giornata Fiorentina, 17^ Torino, entrambe in casa). Anche loro attrezzate per competere, e c'è chi dice anche di più del Sassuolo.. Di nuovo.