. Le uscite dal pressing caratteristico di Juric sembravano funzionare, ottimamente studiate a tavolino. Pensate solo alla splendida combinazione sulla destra avviata da Toljan, e grazie alla quale, servito da Berardi dopo la sponda di Raspadori, si è trovato una prateria davanti, con tanto di palo fragoroso colpito al termine della cavalcata. Quella era chiaramenteper sfruttare il bug nel sistema di Juric. L’inserimento a sorpresa del centrocampista contro la difesa ‘a uomo’ del Toro, tramite combinazione veloce. E altre due o tre volte il Sassuolo ce l’aveva fatta a infilare questa benedetta pressione, questa fisicità importante del Toro, tanto che(vuoi anche perché non si è fatto gol...),. Da quando si è svegliato Brekalo tra le altre cose.. Lo è stato poco, a parer mio, dato cheha sempre messo in difficoltà i neroverdi sotto l’aspetto della fisicità e del ritmo.A ciò si aggiunga che, sia per mentalità che per i volti nuovi. È già una squadra di Juric per intenderci. E. In particolare nella ripresa quando il Sassuolo ha dato l’impressione di non saper cambiare rotta, nonostante i cambi.E che solo Napoli e Roma avevano calciato di più nel complesso (48 tiri totali vs i 47 dei neroverdi)? Ebbene, nella partita di ieri la maggior parte dei giocatori offensivi utilizzati da Dionisi non è riuscita nemmeno a calciare. L’elenco è lungo: Raspadori, Boga, Djuricic, Traorè, Scamacca e Defrel, tutti a zero. Mettiamo se volete un asterisco al fantasista serbo, perché gli hanno pur sempre annullato un bel gol. L’eccezione è Berardi naturalmente, con 4 tiri, di cui però non ricordiamo l’effetto. L’occasione più importante in definitiva è rimasta quella iniziale di Frattesi, alla quale possiamo aggiungere il colpo di testa di Ferrari nel finalone disperato.Il rischio è di ottenere il contrario di ciò che si cerca, specialmente contro squadre che giocano questo tipo di calcio. Quello del. EZero punti in tre partite speriamo di no, dai.