. Una vera sofferenza, quasi un’umiliazione. Dapprima avrei cercato di simpatizzare per l’avversario, ma dieci minuti dopo avrei certamente cambiato squadra.. Talmente veloce era il palleggio e allo stesso tempo mirato a scovare le falle del sistema di Conte, che più che alla classica e noiosa tela di ragno veniva da pensare a una tecnologia aliena mai vista. Ne sono convinto:. Presto smetteremo di guardarlo dal divano, uscirà al cinema in prima visione. Sky e Dazn perderanno i diritti, e i bambini coi pop corn e gli occhialini 3D avranno paura di Chiriches che uscirà dallo schermo staccando di testa.. Mi sbagliavo: ce la siamo giocata anche a Bergamo, ma abbiamo perso maluccio. Con Conte no.. Sapete quando piove dentro a un ambiente? Ecco, cambiate il verbo e immaginate l’azione del primo gol. Come descrivere altrimenti il gol di Ciccio? A proposito, sono già 14 le reti in campionato del bomber. Giustamente punta al ventello. Il tocco con cui ha beffato Handanovic è da scolpire nella pietra in qualche angolo di Reggio Emilia o Sassuolo.. Di lui se n'è parlato poco. A Bergamo senza l’equatoguineano il centrocampo non era stato il massimo: sì, bene Bourabia, non benissimo Locatelli, ma ieri sera è stata proprio un’altra cosa. Tanta pulizia, tanta lucidità, tanta durezza, e soprattutto più ritmo.Uno che avevo visto in forma a Bergamo, parlo di gamba e brillantezza, malgrado avesse giocato solo nella ripresa, era. A San Siro è stato semplicemente incantevole.Quando non sapete come placare i vostri bebè strillanti, siete a cena al ristorante e vostra moglie è uno schianto, tirate fuori il cellulare e fategli vedere le giocate di Djuricic contro l’Inter. Funziona meglio del latte materno.. Citare la zampata disi può, ma il grosso del merito va ad. Suo è stato lo spunto decisivo. Giocatore strano questo qui che De Zerbi ha incominciato a buttare in campo al posto di Boga. Quando entra lo slovacco, uno dice: “Cazzo, va piano!”. Ma è solo l’effetto Boga. Haraslin è interessante e sa giocare. È diversamente imprevedibile. In due spezzoni di partite ha sfiorato un gol (di testa contro l’Atalanta), firmato un assist e fatto espellere Skriniar. Non male. Secondo me col Verona rischia di partire titolare.L’atletismo di questo ragazzo è ancora tutto da scoprire. Non diamogli colpe per il 2-1, quello di Biraghi è un gol di rimpallo.. Il turco è 1,88 m. Cosa sarebbe successo a Bergamo se al posto di Toljan, Müldür avesse staccato con Gosens appena prima del gol di Zapata? I centimetri contano.. Il rumeno lo aspettavo da tempo (non giocava dal 28 settembre, solo 4 presenze stagionali prima della gara di ieri).In un colpo solo ha portato in campo di tutto: esperienza, personalità, cattiveria, qualità. Una voglia infinita di giocare aveva. E si vedeva che era un piacere questa voglia. Mi chiedo dove sarebbe il Sassuolo in classifica, se De Zerbi avesse potuto lavorare con questo giocatore. Pazzesco, ha fatto