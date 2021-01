Credetemi:di ieri sera, pur giocandosela alla pari con i bianconeri e addirittura in dieci per più di un tempo, pur avendo concesso il 3-1 alla Juve solamente nei minuti di recupero,. Lo so, suona un po’ grossa, ma portate un attimo di pazienza che mi spiego meglio., in emergenza, che voleva vincere col minimo sforzo in vista del big match di domenica prossima con l’Inter. Dunque era una Juve molle, da punire. Per carità, era pur sempre la squadra più forte sulla carta, questo discorso va preso con le molle. PeròVoleva competere su quel piano lì, non imporsi fisicamente. EMa molto! Fino all’espulsione di Obiang, di cui non ha più nemmeno senso parlare, la gara era molto equilibrata. Sembrava persino in mano al Sassuolo, specialmente dopo l’uscita di scena di McKennie e Dybala.(fuori Djuricic), spostando Defrel da esterno sacrificato a punta al posto di un Caputo ancora non al meglio (dentro anche Toljan a fare il terzino, Muldur più alto sulla destra). Davanti a questa Juve al piccolo trotto, la tecnica di Lopez avrebbe garantito palleggio assieme all’ottimo Locatelli,. E infatti il Sassuolo in dieci non ha sofferto come contro il Benevento, per dire. Anzi. Ha saputo rendersi pericoloso fino a trovare il gol del pareggio, con grande merito.Infine, causa stanchezza o inspiegabile sottovalutazione di un cross rasoterra di Frabotta,E la partita è praticamente finita lì. Il gol di Ronaldo nel finale uno specchietto per le allodole, utile solamente al portoghese per i suoi record. Peccato: la squadra più forte del campionato si poteva battere.