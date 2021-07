. Caspita, ha ragione da vendere! Ha ragione a dire che. Uno è in caduta libera da due annetti buoni, e non è bastata l’aria ‘giochista’ di Barcellona per rilanciarlo, l’altro lo vuole mezza Premier. Si muovono club che hanno centrocampisti da urlo, e la Juve che non possiede un regista vero, la Juve che ne avrebbe bisogno come il pane, be’, la Juve fa la difficile?. La prima e più importante, la volontà di Locatelli, e questo è legittimo. La seconda, tragicomica, lo spettro di Pjanic. Se si accontentano di qualche gol su punizione... Sempre che CR7 gliele lasci.No, non c’è paragone. Sarebbe stolto sbandierare il curriculum di Pjanic, i giocatori si valutano nel presente e in prospettiva. EPuò fare la mezzala e il vertice basso in un centrocampo a tre, può giocare nel doble pivote senza compromettere la solidità difensiva della squadra. Non perde un pallone. Non teme il pressing. È più sottile nel gioco corto. È stato allenato da De Zerbi. Ed è anche molto più alto di Pjanic. Questo significa miglior controllo e gestione delle palle alte davanti alla difesa, maggior protezione. Volete che continui?(a condizioni cioè che non può dettare solo la Juventus),L’operazione più soddisfacente e corretta sarebbe la seconda, anche perché è la preferita dal giocatore. L’idea di un Locatelli che resta al Sassuolo controvoglia non solo non mi piace, ma la ritengo anche poco verosimile, una minaccia equivalente allo spettro di Pjanic apparso in queste ultime settimana. In sostanza, una soluzione che farebbe del male a tutt’e tre le parti in causa., che ne so,di Klopp (5 milioni subito, scrive la Gazzetta, prestito di un solo anno e 35 milioni per il riscatto),, ferma sulla richiesta di 40 milioni.