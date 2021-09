. Il bomber di Altamura non aveva gradito la sostituzione durante Sassuolo-Samp e se n’era andato direttamente negli spogliatoi., malgrado in quei giorni il nome più chiacchierato fosse quello di Berardi e non certo il suo. Chi l’avrebbe mai detto di un Caputo alla Sampdoria. Proprio alla Samp tra l’altro. A dire il veroForse”. Ebbene erano effettivamente troppi., che resterà senz’altro nei nostri cuori. Caputo è un giocatore veramente strepitoso. Basti pensare all’assist di Verona, quello con cui ha messo in porta Djuricic... È sempre un peccato quando scatole di cioccolatini così buoni finiscono. Qualcuno, alla notizia, avrà storto il naso: con Caputo salutiamo anche i gol di Caputo, la sua esperienza. Tutto vero.Perché al ritorno in campo di Berardi, che succedeva? Stava giù Djuricic?Che fine faceva, Scamacca? Non poteva entrare gli ultimi minutini come nelle prime due giornate, se l’intenzione era ed è quella di valorizzarlo.Contro la Svizzera non faceva che richiamarlo, poi a Reggio ha provato dall’inizio Raspadori. È una questione di compiti e stile di gioco, c’è poco da fare.. Immobile per la Lazio di Inzaghi, e vedremo adesso con Sarri. Ma se c’è una carenza evidente che ha mostrato l’Italia all’Europeo, è stata proprio in quel ruolo lì.Non più il suo spazio e basta, tra campo e panchina. Titolare fisso. Deve diventare il Sassuolo di Raspadori. Ecco perché è stato lungimirante vendere Caputo.