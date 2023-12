Nonostante l’ennesima espulsione, nonostante i tre punti lasciati a Cagliari per colpa sua. Lo stavo per perdonare perchée perché il movimento della sua gambona, in quella precisa circostanza, è un movimento normalissimo per un difensore centrale. Infatti me la prendevo quasi esclusivamente con lDa una parte la tibia di Tressoldi e dall’altra il gomito di Sulemana. E tanto sangue al Sant’Elia. La partita più splatter degli ultimi vent’anni. Non era un semplice scontro salvezza ma il film della vita che avrebbe voluto girare. Non il banale ‘occhio per occhio’, ma ‘dente per occhio...’In entrambi i casi non c’è volontarietà. Mi auguro infatti che il ghanese non volesse sdentare Thorstvedt di proposito con quella clava. Di certo il brasiliano non voleva cavare un occhio a Lapadula, essendo il movimento di quest’ultimo non solo imprevedibile ma anche innaturale. Ruan cercava la palla senza alcuna intenzione di gioco pericoloso, questo ha chinato la testa fino ad altezza bacino. Dopodiché lo prende in faccia, proprio come Sulemana prende in facciaPerò iI denti di Thorstvedt non contano. Se spacco col gomito va bene, ma se uso lo stinco devo andarmene sotto la doccia. Capite l’assurdità?Non tanto o non solo perché si tratta della quarta espulsione da quando è in Italia. Non tanto o non solo perché ha una media imbarazzante, pur avendo mezzi fisici e tecnici per fare molto meglio., tra l’altro in piena area di rigore. Quindi è proprio un… brutto vizio (a voler essere gentili con le definizioni). Il tutto con l’effetto collaterale di aver sbloccato lo stesso Lapadula. Ne ha prese così tante che alla fine è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Era diventato immarcabile, sembrava