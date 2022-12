Visto l’exploit degli ultimi anni (mi riferisco alle tante convocazioni ricevute dai giocatori di De Zerbi prima e Dionisi poi), è un fatto veramente singolare che soltanto un giocatore della rosa neroverde partecipi al torneo in Qatar. Si tratta del, che per la qualità della difesa della nazionale croata finora non ha giocato neanche un minuto. Ma uno c’è, mettiamola così.(infortuni permettendo) avrebbero fatto parte certamente della spedizione a Doha, se solo non ci fosse stato quel maledetto scivolone ai play-off contro la Macedonia del Nord. Ricordiamo davvero a malincuore l’errore decisivo del capitano neroverde, avvenuto tra l’altro in un periodo di forma strabiliante per lui. Così, per una specie di contrappasso, ecco ridotta al minimo la nostra ‘quota Qatar’.anche loro vittime degli stessi play-off (sono usciti col Portogallo). Inoltre per Muldur, il problema vero sarebbe stata la frattura malleolare che l’ha messo fuori dalla prima giornata di campionato, quella contro la Juventus., ma stavolta direttamente nei gironi di qualificazione. Ad esempio. Entrambi sono arrivati al terzo posto nei rispettivi gruppi B e G, ma contrariamente a quello che si può immaginare, dei due, protagonista è stato più il norvegese del greco in termini di minutaggio., tipo Traorè con la Costa d’Avorio e Obiang con la Guinea Equatoriale, sebbene vada ricordato anche che Obiang è appena rientrato dal problema miocardite che lo ha tenuto fermo un anno. Nei loro gruppi c’erano rispettivamente il Camerun e la Tunisia al primo posto.