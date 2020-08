La conferma di Pioli arrivò indirettamente proprio, quando l’agente di Rangnick Marco Kosicke rese pubblica in Germania la fine della trattativa col club rossonero. Allora sembrò tutto piuttosto casuale, una coincidenza, e forse effettivamente lo era., come a Lipsia, lasciando la panchina a un allenatore di suo gradimento. La prima scelta era Gasperini. Un progetto irrealizzabile. Quindi Rangnick avrebbe pensato a, l’attuale tecnico del Sassuolo.Non ci sarebbe nemmeno contraddizione coldi De Zerbi, avvenuto ufficialmente. Rinnovo di un solo anno appunto, giusto il tempo di vedere all’opera Ralf lo sviluppatore.Pioli aveva di fronte l’eletto, Ibra la sua fine. E se avessero vinto i neroverdi, cosa tutt’altro che impossibile? Ma davvero i rossoneri hanno capito in quel momento che bastava Pioli? In base a cosa, all’espulsione di Bourabia? Mi sembra tutto un po’ bizzarro. Comunque. Fosse vero, avevano una grande occasione e l’hanno sciupata. Contenti loro, contenti tutti. Potevano emulare il Lipsia con De Zerbi sulle orme di Nagelsmann, invece niente. De Zerbi ce lo teniamo volentieri noi. Tra l’altro un po’ di tempo fa La Gazzetta dello Sport parlò diRangnick che portava Julian al Milan. I casi sono due: o Rangnick aveva un po’ di confusione in testa (passare da Nagelsmann a De Zerbi via Gasperini..) o sono tutte (o quasi) fantasie.