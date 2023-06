Specialmente quando una squadra è già salva e non ha obiettivi da raggiungere, è difficile vedere prestazioni brillanti, le testa dei giocatori è già altrove, li capisco. Ma da qui al finale di partita di ieri sera tra Sassuolo e Fiorentina ce ne passa. Ci sta di perdere 3 a 1 contro la finalista di Conference, ma non di finire il campionato in nove.. Forse il Sig. arbitro poteva risparmiarsi almeno la seconda, a tre minuti dalla fine dell’intero campionato, con la squadra neroverde già in dieci e sotto 3 a 1. Ma anche no. In entrambi i casi, comunque, si è trattato di un déjà-vu., ovvero dalla sua seconda stagione in Emilia. E no, il già visto non ha a che fare con quel fallo su Callejon. Gli amanti delle coincidenze noteranno tuttavia il minuto, sempre l’ottantasettesimo. Ma non era stata questa l’associazione iniziale. In realtà avevo pensato subito al(arrivato non a caso proprio contro la sua ex squadra, l’Empoli). Ebbene,, la dimostrazione vivente che la teoria dei cartellini di Inzaghi non è poi così balzana. È stato espulso, altrimenti chissà quante ne rimediava ancora. In ogni caso gli è bastato per ottenere la medaglia d’oro in questa speciale categoria, al suo primo anno da titolare vero., d’ora in avanti ti chiamerò così.