, nemmeno quando l’arbitro si mette in bocca il fischietto per dire “basta, questa roba che stiamo facendo dalle 15:00 finisce qui”.Tolti, fra l’altro, provvidenzialmente proprio all’Empoli, che cercava in tutti i modi di afferrare una caviglia, possibilmente neroverde, dalla palude della zona di retrocessione dove rimane. E ci volevano dentro al posto loro. E per pochissimo non ci sono riusciti, anzi, per pochissimo non ci siamo lasciati cadere all’indietro, mollando la presa su quelle davanti.Dopo 2 minutini scarsi il Sassuolo ha regalato il vantaggio ai padroni di casa, che si sono presi un rigore piuttosto dubbio e lo hanno trasformato con l’ex Caputo., che doveva aggiungere un puntello alla difesa in qualità di centrale prestato alla fascia sinistra (quindi al posto del terzino Vina), è stato subito protagonista in negativo, atterrando in area Cambiaghi.Al suo posto è entrato l’escluso Vina, un altro che con la dea bendata non deve avere un gran rapporto. È stato infatti il portoghese a togliere dalle mani di Consigli il rocambolesco 3 a 3 dell’Empoli all’86’, grazie al quale i padroni di casa sembravano aver messo le mani sul punticino.con un altro gol di testa (lui che è poco più di un metro), Fazzini aveva perforato Consigli con un passaggio al rallentatore e Dionisi aveva messo dentro Mulattieri per più di 10 minuti. Insomma, di tutto. Ah, dimenticavo l’altro rigorino concesso (stavolta ai neroverdi) dal sensibilissimo Sozza e trasformato ovviamente da Berardi., di cui peraltro tre sono in trasferta. Dopo i prevedibili fuochi di artificio con la Roma (ogni tanto i problemi difensivi passano in secondo piano), ci attende infatti, due posticini dove non è mai facile spuntarla. Anzi. Dopodiché prima del Milan e dell’anno nuovo, toccherà saggiare il Genoa del Gila rientrati fra mura amiche.