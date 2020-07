, e per chi non lo conoscesse ancora, Müldür è il terzino destro che il Sassuolo ha. Allora era un ventenne, oggi ne ha ventuno (compiuti il 3 aprile), e al suo primo anno di A -in 17 presenze- ha già segnatoe firmaton, giocando quasi più minuti nelle ultime quattro/cinque giornate (400’) che nelle restanti ventisei (473’). Fino a marzo considerato da De Zerbi un prospetto interessante, ma fondamentalmente anche una riserva del tedesco ex BVB, aveva giocato titolare quattro volte prima dell’interruzione causata dal coronavirus (Samp, Parma, Inter e Napoli: una vittoria e tre sconfitte). Contro i blucerchiati, alla seconda di campionato, aveva trovato il primo assist.. Sono numeri che involontariamente imbarazzano Toljan (1 gol, 2 assist), il terzino titolare rientrato in campo ieri nel finale, smaltito l’infortunio.Un fisico slanciato (1,88 m) che non solo gli consente di mostrare unae funzionale lungo la fascia, ma gli permette anche qualche incursione in più. In particolare, che non potrà più essere ignorata facilmente. Mert. Non è un caso che i due gol appena segnati Müldür li abbia fatti col mancino., dove peraltro nella scorsa stagione aveva raccolto un bottino di 41 presenze, 1 gol (segnato in Europa League) e 6 assist,. Come se il lockdown avesse sbloccato questo ragazzo. A inizio stagione, dopo il debutto col Torino, avevo scritto di lui, definendolo complementare al tedesco. Oggi, malgrado in qualche circostanza si riveli ancora acerbo (ad esempio deve migliorare le scelte e la qualità dei cross quando arriva sul fondo), mi spingerei forse più in là: il turco è pronto per spiccare il volo. E ve lo dice uno che stravede per Toljan…