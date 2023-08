Quando l’irruzione dei club dell’Arabia Saudita sul mercato europeo ha preso piede ed è diventata un fatto concreto, i più tradizionalisti si sono subito spinti in un sillogismo logico: ‘non compreranno mai il fascino né la storia del nostro calcio’. Probabile, la tradizione della Saudi Pro League è molto limitata.



STORIA - Prima del 1974, in Arabia Saudita non c’era un campionato unico per tutto il Paese: si giocava a livello regionale mentre dal 1957 era stata creata la King Cup, la coppa nazionale. Quell’anno fu lo spartiacque del calcio saudita. Si creò una lega con 8 club, poi diventati 12 e giunti, nel 2023-2024, a 18.



ALBO D’ORO - Un campionato caratterizzato nella sua breve storia dall’equilibrio ma anche da grandi potenze. Delle attuali 18 squadre, solo sette hanno conosciuto la gioia del trionfo. La squadra tradizionalmente più vincente d'Arabia Saudita è l'Al-Hilal che ha il doppio dei titoli conquistati dalle altre: 18. A quota 9 inseguono l'Al-Nassr e l'Al-Ittihad, campione in carica. Ben piazzato l'Al-Shabab che vanta 6 titoli e l’attuale neopromosso Al-Ahli (3 campionati vinti). Seguono l'Al-Ettifaq con 2 titoli e l'Al-Fateh che ne ha vinto uno solo, nel 2013. Questo l’albo d’oro completo.



Al-Hilal - 18 titoli (1977, 1979, 1985, 1986, 1988, 1990, 1996, 1998, 2002, 2005, 2008, 2010, 2011, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022).

Al-Nassr - 9 titoli (1976, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014, 2015, 2019).

Al-Ittihad - 9 titoli (1982, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009, 2023).

Al-Shabab - 6 titoli (1991, 1992, 1993, 2004, 2006, 2012).

Al-Ahli - 3 titoli (1978, 1984, 2016).

Al-Ettifaq - 2 titoli (1983, 1987).

Al-Fateh - 1 titolo (2013).