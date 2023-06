Il centrocampista dell'Atletico Madrid Saul Niguez ha parlato ad AS in merito a una possibile cessione in Arabia Saudita.



"Non posso dire nulla perché non mi è arrivata alcuna offerta formale, nonostante quello che dice la stampa. Da oggi sono un giocatore dell'Atlético e ho un contratto triennale. Sono felice a casa mia e la mia famiglia è molto felice di essere a casa. Ho finito bene la stagione e questo la dice lunga su di me. Pur non avendo tutti i minuti che voglio o di cui ho bisogno, sono pronto per quando l'allenatore ha bisogno di me. Non ho avuto infortuni quando non giochi da tanto tempo e in una settimana giochi tre partite in 90 minuti. Questo può essere pericoloso. Per questo devi essere ben preparato e sono grato al mio fisioterapista, nutrizionista... Sono stato fortunato che le ultime quattro partite siano andate bene, anche se i risultati non sono stati del tutto positivi. Mi sento bene, sono preparato e quest'anno per iniziare la stagione per competere".