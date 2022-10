. In collaborazione con Lega Serie A. Gli allenatori per Save the Children:In questo turno di Campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna Emergenza Fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.a causa della scarsità di cibo provocata dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti, dalla crisi climatica e dagli effetti del COVID.scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione.per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini.L’iniziativa vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri:Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, José Mourinho, Davide Nicola, Stefano Pioli, Luciano Spalletti.Ancora oggi purtroppo la fame è il peggior killer dei bambini. Entro la fine dell’anno13 milioni e mezzo di bambini sotto i 5 anni rischiano di morire di fame. Milioni di famiglie cercano di sfamare i propri figli, ma il cibo è scarso a causa dell’aumento del costo degli alimenti dovuto alla guerra in Ucraina, alla crisi climatica, ai conflitti e agli effetti del COVID., sta lavorando senza sosta per fermare questa tragedia. Servono fondi urgenti per la più grave emergenza alimentare del 21° secolo, per intervenire subito in paesi come la Somalia, dove un bambino su 6 è affetto dalla forma di malnutrizione più letale.Per questo Save the Children, lancia la campagna Emergenza Fame, per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai bambini la cui vita è appesa ad un filo. Non si può perdere un minuto di più.