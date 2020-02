: “Su Leao non dico nulla, deve dire tutto e solo lui, è giovane, ha qualità, ma è lui che deve aiutare se stesso, la sua carriera dipende molto da lui e dalla sua testa. Rebic? I suoi due gol sono episodi decisivi. Il calcio è fatto di questi episodi, a volte positivi come nel caso di Rebic, e a volte negativi come nel caso di Giampaolo. All’andata non ho dimenticato quel che è accaduto fra Torino e Milan, i rossoneri erano avanti 1-0, meritavano di vincere 2-0 o 3-0, ma dopo un fallo su Calhanoglu contropiede e pareggio del Toro. A volte sono gli episodi a far svoltare le stagioni, in un senso o nell’altro”. Il passaggio sull'attaccante portoghese nell'intervista concessa a derbyderbyderby.it da Dejan Savicevic.