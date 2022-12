Emanuele Filiberto di Savoia, socio fondatore e presidente onorario della holding Casa Reale spa nonché del Savoia Calcio, illustrerà il 21 dicembre alle ore 11 presso la sala congressi della Legea, in via Carlo Alberto 40 a Pompei, il progetto di sviluppo per il Savoia e la presentazione del club esclusivo di conti correnti e carte di credito circuito Mastercard a marchio Casa Reale.



Alla conferenza stampa, che sarà moderata dal giornalista Raffaele Auriemma, parteciperanno anche:



- Marcello Pica presidente del cda holding Casa Reale spa



- Nazario Matachione presidente onorario e direttore generale della holding Casa Real spa



- Elio D’Aquino membro del cda Casar Reale spa



- Vincenzo Sica socio fondatore della Casa Reale spa



- Giuseppe Criscitelli socio fondatore della Casa Reale spa



- Carmine Romano socio fondatore della Casa Reale spa



- Francesco Picca presidente del consiglio controllo etico



- Marco Limoncelli responsabile finanziario



- Arcangelo Sessa vicepresidente del Savoia Calcio



- Francesco Servillo vice presidente del Savoia Calcio



- Pino Iodice segretario generale del Savoia Calcio.



All’interno della conferenza stampa verrà presentato anche il modo con il quale la holding si impegnerà per lo sviluppo dell’etica nel mondo del calcio.