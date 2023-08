L’Inter è grande perché ha una storia di successi in Italia, in Europa e nel mondo. E’ stata anche la finalista dell’ultima Champions League, il che conferma la sua altezza e la sua profondità.L’imprenditore cinese, all’1 giugno del 2024, ciòé tra meno di un anno, avrà contratto un debito di 400 milioni con Oaktree e sarà tenuto ad onorarlo, pena il passaggio della società al fondo californiano.Conti alla mano, infatti, la società nerazzurra finora ha speso 6 milioni per Frattesi (il resto il prossimo anno), 3 per Sommer (altri tre nel 2024) e 6 per Samardzic (è un prestito con obbligo di riscatto da perfezionare più avanti). In tutto quindici milioni.Evidentemente non era vero, come hanno scritto i giornali certi dell’arrivo di Scamacca a Milano, che il calciatore voleva solo l’Inter, dopo aver fatto capire che voleva solo la Roma. In realtà ha voluto chi l’ha pagato meglio.- ovvero che vendeva e reinvestiva quasi tutti gli utili prodotti dalle cessioni -, dal 2022 nuovo proprietario del club con il 55 per cento delle azioniMi sbaglierò, ma, forse per la seconda volta da quando lavora a Bergamo, Gasperini rischia di dover presentare risultati all’altezza degli acquisti. In caso contrario, anche metterlo in discussione, non sarà né eccessivo, né ingeneroso.