Secondo Sky Sport, la Juventus non ha pensato soltanto a Gianluca Scamacca come quarta punta per Andrea Pirlo. Nella lista dei tentativi fatti c’è anche il nome di Roberto Piccoli, punta dello Spezia classe 2001 in prestito dall’Atalanta che non vuole cederlo, ma adesso infortunato; l’altra idea era Joshua Zirkzee, punta del Bayern Monaco che la Juve ha chiesto prima del blitz del Parma.