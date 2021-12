: la recente esplosione in campo, dopo un avvio di stagione non da titolare fisso con Dionisi al Sassuolo, e la sua forte candidatura anche per un ruolo sempre più centrali in ottica Nazionale hanno fatto lievitare l'interesse delle big della Serie A per il centravanti romano e di conseguenza il suo valore economico.per colmare quel vuoto in organico lasciato in eredità dalla scorsa estate.- Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, il club bianconero ha "scaricato" tutto il peso delle responsabilità sull'asse Morata-Dybala e riportando a casa - a condizioni non propriamente economiche - Moise Kean. La resa non è stata all'altezza delle aspettative e, se è vero come è vero che la priorità per gennaio sarà di piazzare gli esuberi come Ramsey e provare a monetizzare le partenze di calciatori che non rientrano nel progetto come Arthur e Kulusevski,, a certe condizioni (prestito e sconto sull'ingaggio) sul finire dell'imminente finestra di trasferimenti, ma Già nelle scorse settimane, su calciomercato.com abbiamo raccontato di un blitz torinese dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, nel corso del quale i dirigenti bianconeri hanno sondato il terreno per Scamacca. La valutazione di circa 25 milioni di euro dei mesi scorsi è lievitata e oggi, dopo aver piazzato Boga all'Atalanta, il club emiliano non ha urgenza di privarsi di un altro pezzo pregiato.L'alternativa resta quella di mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, considerando il precedente di Locatelli, ma stavolta non c'è una chiara preferenza del giocatore per l'ipotesi a strisce bianconere. Anzi,, a cui partecipino anche Inter e Milan e magari qualche club straniero. Pensieri, riflessioni e valutazioni, il nome di Scamacca agita il mercato.