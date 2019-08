Fatta? No, non ancora e anzi, la trattativa incrociata fra Juventus e Manchester City per portare in Premier League l'esterno portoghese Joao Cancelo e in bianconero quello brasiliano Danilo è arrivata a un punto di svolta con la giornata di oggi che rischia di essere quella decisiva, nel bene o nel male.



C'È DISTANZA - Sì perchè nonostante le parole d'ottimismo arrivate nella serata di ieri c'è ancora grossa distanza fra le parti. Prima di tutto fra club sulle valutazioni dei due giocatori. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la formazione allenata da Pep Guardiola valuta il cartellino di Danilo non meno di 35 milioni mentre quello di Cancelo non più di 60. Per il ds Fabio Paratici, invece, la distanza fra le valutazione dovrà essere più alta e valuterebbe il cartellino di Danilo non più di 20 milioni o, per accontentare il City sul valore del brasiliano alzerebbe di almeno 10/15 milioni quello di Cancelo.



L'INGAGGIO DI DANILO - L'altra problematica che dovrà essere discussa oggi, in caso di accordo fra club, è invece quelle legata all'ingaggio percepito da Danilo in Premier League. Uno stipendio importante, da quasi 6 milioni di euro, che la Juventus oggi è ben lontana da offrirgli. Servirà trattare e nella giornata di oggi sono previsti nuovi incontri e summit in Inghilterra. Per uno scambio che, ad ora, è tutt'altro che concluso.