Mattia Destro allo Spezia, M'Bala Nzola al Genoa. Il possibile scambio di casacche tra i due centravanti delle formazioni liguri sarebbe stato proposto nelle scorse ore dalla dirigenza aquilotta a quella del Grifone.



Una soluzione che almeno all'apparenza sembrerebbe rispondere alle esigenze di entrambe le formazioni. Il tempo dell'attaccante angolano in riva al golfo dei poeti è ormai giunto al termine, soprattutto a causa di alcuni comportamenti extracalcistici mal sopportati dalla società e dal neotecnico Thiago Motta. E anche l'avventura in rossoblu dell'ex centravanti di Roma e Milan è arrivata ai titoli di coda, con lo Spezia altamente interessato ad aggiudicarsene le prestazioni anche per fornire un buon tasso di esperienza al proprio giovanissimo reparto avanzato.



Lo scambio in salsa ligure parrebbe quindi essere la classica soluzione in grado di accontentare tutti. Nella realtà, però, a Genova non sembrerebbero troppo convinti da questa ipotesi. Al di là del profilo proposto dagli spezzini, non del tutto apprezzato da Ballardini e dalla stessa dirigenza genoana, le intenzioni di Preziosi e soci sembrano infatti essere quelle di cedere Destro per monetizzare e poi andare a rintracciare un suo sostituto sul mercato.