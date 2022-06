Ancora non si sblocca lo scambio Joronen-Lezzerini tra Brescia e Venezia, nel quale dovrebbe entrare anche il classe 2000 Galazzi - nell'ultima stagione in prestito alla Triestina - che piace alle Rondinelle. A tenere tutto in stand by, per ora, è la ricerca di un accordo tra il Venezia e l'entourage di Joronen.