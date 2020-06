Tanti scambi nel mercato che verrà, anomalo rispetto al solito per via della pandemia coronavirus. I club dovranno trovare l'incastro giusto per i trasferimenti dei giocatori, per i quali spesso verranno inserite contropartite. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui contatti tra Roma e Juventus: ai giallorossi è stato offerto Rugani ma non convince, il vero affare che le due società stanno provando a mettere in piedi è quello che porterebbe Bryan Cristante in bianconero e Rolando Mandragora nella capitale (dopo averlo ripreso dall'Udinese come da accordi precedenti). Per chiudere l'affare manca ancora l'accordo sulle valutazioni dei due giocatori, ma si continua a trattare cercando un punto d'incontro.