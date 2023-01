Il Barcellona e l'Atletico Madrid trattano lo scambio Memphis Depay-Yannick Carrasco. La conferma l'ha data Pini Zahavi, agente dell'esterno belga, a Het Nieuwsblad: "Ne stiamo parlando. Il piano è scambiare Yann con Depay. Non è ancora concreto, non so se può funzionare, ma la trattaiva è in corso. A Yann piace, è un buon giocatore". Negli ultimi giorni, Depay era stato accostato anche all'Inter.