La Juve ci ha provato davvero per Ansu Fati. I bianconeri hanno provato a inserire il gioiellino classe 2002 nell'affare Pjanic-Arthur con il Barcellona per una maxi plusvalenza di oltre 80 milioni di euro. Gli spagnoli però non ne hanno voluto sapere e non hanno nessuna intenzione di lasciar partire uno dei giocatori dai quali ripartirà la rifondazione del Barça.