Il Milan è atterrato a Dubai dove si preparerà in vista della seconda parte della stagione. Ad aprire la giornata dei rossoneri è stato il presidente Paolo Scaroni che ha incontrato le istituzioni locali ed ha dichiarato: "Dubai è un luogo speciale e molto importante per noi. Qui abbiamo una grande fanbase e partner fondamentali come Emirates, con noi dal 2007. È bello realizzare quanto negli Emirati Arabi Uniti la gente ami il calcio e i colori rossoneri".